Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс планирует провести на следующей неделе переговоры с министрами обороны по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС и пригласил на них Украину.
Источник: Reuters
Детали: Кубилюс заявил, что проведет видеоконференцию по этому проекту с министрами обороны стран Восточной Европы и представителем Украины, который может поделиться опытом войны.
"Мы действительно хотим двигаться вперед с очень интенсивными и эффективными приготовлениями, чтобы начать заполнять этот пробел, который для нас очень опасен... так быстро, как это возможно", – сказал Кубилюс.
Он сообщил, что некоторые страны Европейского Союза уже обсуждали идею создания линии обороны против дронов до вторжения российских беспилотников в Польшу на прошлой неделе, и исполнительный орган ЕС теперь хочет быстро воплотить эту концепцию в жизнь.
Аналитики и официальные лица заявили, что вторжение дронов РФ в Польшу выявило пробелы в способности Европы и НАТО защищаться от беспилотников, хотя польские и силы НАТО сбили несколько из них.
Напомним:
- После нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства НАТО Евросоюз спешит потратить миллиарды евро на создание "стены из дронов". Для этого хотят использовать технологии, прошедшие боевое испытание в Украине.