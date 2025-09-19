Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 вересня 2025, 05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
фото: Maxar

Російські окупанти за 35 км від кордону з Україною збудували новий пусковий майданчик для запуску дронів. 

Джерело: OSINT-аналітик Бреді Афрік у соцмережі Х

Пряма мова: "Росія нещодавно побудувала нову базу для запуску дронів у Брянській області, лише за 35 кілометрів від кордону з Україною".

Реклама:

Деталі: Він також опублікував відео, яке показує хід будівництва в Росії на цьому майданчику, який ще в липні був порожнім полем. 

російсько-українська війнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
російсько-українська війна
"Коли на тобі розриває людину". Історія добровольця, якому не припиняє снитися смерть
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
Генштаб: На фронті відбулось 172 бойових зіткнення від початку доби
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: