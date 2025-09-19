В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
П'ятниця, 19 вересня 2025, 05:40
Російські окупанти за 35 км від кордону з Україною збудували новий пусковий майданчик для запуску дронів.
Джерело: OSINT-аналітик Бреді Афрік у соцмережі Х
Пряма мова: "Росія нещодавно побудувала нову базу для запуску дронів у Брянській області, лише за 35 кілометрів від кордону з Україною".
Реклама:
Деталі: Він також опублікував відео, яке показує хід будівництва в Росії на цьому майданчику, який ще в липні був порожнім полем.
Here is a time-lapse showing Russia’s construction efforts at this site, which was an empty field as recently as July.— Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2025
H/t to @detresfa_ for spotting this site early on. pic.twitter.com/csRINCLPzi