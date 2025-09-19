В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT

Російські окупанти за 35 км від кордону з Україною збудували новий пусковий майданчик для запуску дронів.

Джерело: OSINT-аналітик Бреді Афрік у соцмережі Х

Пряма мова: "Росія нещодавно побудувала нову базу для запуску дронів у Брянській області, лише за 35 кілометрів від кордону з Україною".

Реклама:

Деталі: Він також опублікував відео, яке показує хід будівництва в Росії на цьому майданчику, який ще в липні був порожнім полем.