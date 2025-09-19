Все разделы
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT

Алена МазуренкоПятница, 19 сентября 2025, 05:40
фото: Maxar

Российские оккупанты в 35 км от границы с Украиной построили новую пусковую площадку для запуска дронов.

Источник: OSINT-аналитик Брэди Африк в соцсети Х

Прямая речь: "Россия недавно построила новую базу для запуска дронов в Брянской области, всего в 35 километрах от границы с Украиной".

Детали: Он также опубликовал видео, которое показывает ход строительства в России на этой площадке, которая еще в июле была пустым полем.

