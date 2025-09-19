Усі розділи
ЗСУ знешкодили 1 150 окупантів за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 19 вересня 2025, 07:17
ЗСУ знешкодили 1 150 окупантів за добу
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у своїй загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1 150 загарбників та 17 артилерійських систем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 099 530 (+1 150) осіб,
  • бойових броньованих машин – 23 278 (+1) од,
  • артилерійських систем – 32 896 (+17) од,
  • РСЗВ – 1 492 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 218 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 680 (+211) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 044 (+44) од,
  • спеціальної техніки – 3 968 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
