ЗСУ знешкодили 1 150 окупантів за добу
П'ятниця, 19 вересня 2025, 07:17
Росія продовжує зазнавати втрат у своїй загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1 150 загарбників та 17 артилерійських систем ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 099 530 (+1 150) осіб,
- бойових броньованих машин – 23 278 (+1) од,
- артилерійських систем – 32 896 (+17) од,
- РСЗВ – 1 492 (+1) од,
- засобів ППО – 1 218 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 680 (+211) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 044 (+44) од,
- спеціальної техніки – 3 968 (+3) од.
Дані уточнюються.