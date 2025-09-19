ВСУ обезвредили 1 150 оккупантов за сутки
Пятница, 19 сентября 2025, 07:17
Россия продолжает нести потери в своей захватнической войне против Украины – только за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1 150 захватчиков и 17 артиллерийских систем врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 099 530 (+1 150) человек,
- боевых бронированных машин – 23 278 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 32 896 (+17) ед.,
- РСЗО – 1 492 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 218 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 60 680 (+211) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 044 (+44) ед.,
- специальной техники – 3 968 (+3) ед.
Данные уточняются.