ВСУ обезвредили 1 150 оккупантов за сутки

Россия продолжает нести потери в своей захватнической войне против Украины – только за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1 150 захватчиков и 17 артиллерийских систем врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 099 530 (+1 150) человек,

боевых бронированных машин – 23 278 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 32 896 (+17) ед.,

РСЗО – 1 492 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 218 (+1) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 60 680 (+211) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 62 044 (+44) ед.,

специальной техники – 3 968 (+3) ед.

Данные уточняются.