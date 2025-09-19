"Дронова сюїта в мажорі": ССО уразили логістичний хаб морської піхоти ворога на Курщині

У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Як уточнили УП в командуванні Сил спецоперацій, атаку було здійснено ударними дронами.

Повідомляється, що внаслідок удару було уражено:

базу зберігання матеріальних засобів;

склади з боєприпасами;

місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

Довідково: 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.