"Сюита дронов в мажоре": ССО нанесли удар по хабу морской пехоты врага в Курской области

Валентина РоманенкоПятница, 19 сентября 2025, 07:40
Сюита дронов в мажоре: ССО нанесли удар по хабу морской пехоты врага в Курской области
иллюстрация ССО

В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли удары по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Как уточнили УП в командовании Сил спецопераций, атака была осуществлена ударными дронами.

Сообщается, что в результате удара были поражены:

  • база хранения материальных средств;
  • склады с боеприпасами;
  • место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

Справка: 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.

