"Сюита дронов в мажоре": ССО нанесли удар по хабу морской пехоты врага в Курской области

В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли удары по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Как уточнили УП в командовании Сил спецопераций, атака была осуществлена ударными дронами.

Сообщается, что в результате удара были поражены:

база хранения материальных средств;

склады с боеприпасами;

место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

Справка: 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.