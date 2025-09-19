"Сюита дронов в мажоре": ССО нанесли удар по хабу морской пехоты врага в Курской области
Пятница, 19 сентября 2025, 07:40
В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли удары по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Как уточнили УП в командовании Сил спецопераций, атака была осуществлена ударными дронами.
Сообщается, что в результате удара были поражены:
- база хранения материальных средств;
- склады с боеприпасами;
- место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.
Справка: 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.