У Польщі неподалік Любліна знайшли ймовірні уламки ракети

Уляна Кричковська, Ірина БалачукП'ятниця, 19 вересня 2025, 07:54
У Польщі неподалік Любліна знайшли ймовірні уламки ракети
Фото ілюстративне з rmf24.pl

У польському селі Хойни, що розташоване менш ніж за 30 кілометрів від Любліна, місцевий мешканець виявив підозрілий предмет, схожий на уламки ракети, пише RMF24.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Про знахідку чоловік повідомив правоохоронцям.

Військова поліція зазначила, що в населеному пункті можуть бути залишки ракети, яка, ймовірно, використовувалася для збиття дрона під час нічного удару Росії по Україні 10 вересня. 

Ретельна перевірка місця події запланована на 19 вересня. Її проведуть слідчі та експерти військової поліції у співпраці з прокуратурою в Любліні.

Передісторія:

  • 10 вересня близько 2 десятків російських безпілотників вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.
  • Після цього міністри оборони України та Польщі – Денис Шмигаль і Владислав Косіняк-Камиш – домовилися про посилення співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Читайте також: Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів.

