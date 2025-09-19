В Польше недалеко от Люблина нашли, вероятно, обломки ракеты

В польском селе Хойны, расположенном менее чем в 30 километрах от Люблина, местный житель обнаружил подозрительный предмет, похожий на обломки ракеты, пишет RMF24.

Источник: "Европейская правда"

Детали: О находке мужчина сообщил правоохранителям.

Реклама:

Военная полиция отметила, что в населенном пункте могут быть остатки ракеты, которая, вероятно, использовалась для сбивания дрона во время ночного удара России по Украине 10 сентября.

Тщательная проверка места происшествия запланирована на 19 сентября. Ее проведут следователи и эксперты военной полиции в сотрудничестве с прокуратурой в Люблине.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

10 сентября около 2 десятков российских беспилотников впервые массово залетели на территорию Польши.

Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

После этого министры обороны Украины и Польши – Денис Шмыгаль и Владислав Косиняк-Камыш – договорились об усилении сотрудничества между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Читайте также: Испытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.