Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше недалеко от Люблина нашли, вероятно, обломки ракеты

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПятница, 19 сентября 2025, 07:54
В Польше недалеко от Люблина нашли, вероятно, обломки ракеты
Фото иллюстративное с rmf24.pl

В польском селе Хойны, расположенном менее чем в 30 километрах от Люблина, местный житель обнаружил подозрительный предмет, похожий на обломки ракеты, пишет RMF24.

Источник: "Европейская правда"

Детали: О находке мужчина сообщил правоохранителям.

Реклама:

Военная полиция отметила, что в населенном пункте могут быть остатки ракеты, которая, вероятно, использовалась для сбивания дрона во время ночного удара России по Украине 10 сентября.

Тщательная проверка места происшествия запланирована на 19 сентября. Ее проведут следователи и эксперты военной полиции в сотрудничестве с прокуратурой в Люблине.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 10 сентября около 2 десятков российских беспилотников впервые массово залетели на территорию Польши.
  • Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.
  • После этого министры обороны Украины и Польши – Денис Шмыгаль и Владислав Косиняк-Камыш – договорились об усилении сотрудничества между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Читайте также: Испытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.

ПольшаРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Польша
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Украина и Польша создают совместную рабочую группу по БПЛА – Шмыгаль
Косиняк-Камыш: Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере дронов
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: