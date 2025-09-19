ППО збила 71 російський БпЛА, окупанти запустили нову групу дронів

Від вечора 18 вересня російські окупанти атакували Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, 71 дрон вдалося знешкодити, 15 влучили. Ворожа атака триває.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях".

Деталі: У Повітряних силах підкреслили, що російська атака триває. Зокрема, зафіксували нову групу БпЛА з північного напрямку.