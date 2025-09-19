Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО сбила 71 российский БпЛА, оккупанты запустили новую группу дронов

Ирина БалачукПятница, 19 сентября 2025, 09:24
ПВО сбила 71 российский БпЛА, оккупанты запустили новую группу дронов
Фото иллюстративное из Facebook Воздушных сил

С вечера 18 сентября российские оккупанты атаковали Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, 71 дрон удалось обезвредить, 15 попали в цель. Вражеская атака продолжается.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 71 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях".

Реклама:

Детали: В Воздушных силах подчеркнули, что российская атака продолжается. В частности, зафиксировали новую группу БаЛА с северного направления.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Талибан" ответил Трампу по поводу авиабазы: Соглашение даже на сантиметр земли невозможно
Дождь вмешался. Магучих выиграла бронзу на чемпионате мира в прыжках в высоту, Левченко стала пятой
СМИ: Один из руководителей энергетического гиганта Австрии оказался агентом РФ
ВидеоВСУ уничтожили российского "терминатора на гусеницах", защищённого от радиации
Минцифры успокоило украинцев относительно информации об утечке из "Дії"
Россия атаковала 54 беспилотниками: зафиксировано попадание 21 из них
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
ПВО обезвредила 48 вражеских БПЛА, 26 дронов – попали
Россия атаковала Украину 2 ракетами и 172 БпЛА: есть попадания в 13 локациях
Воздушные силы обезвредили почти 90 дронов: есть попадания в 6 локациях
Последние новости
16:31
Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем
16:24
Полицию Житомирщины обвинили в бездействии в отношении отца, который избивает детей: что известно
16:22
Австралия официально признала Палестину
16:12
Расходы госбюджета в августе-2025: зарплаты военным выросли почти на 20%
15:59
"Талибан" ответил Трампу по поводу авиабазы: Соглашение даже на сантиметр земли невозможно
15:57
Трамп поручил послу надавить на Европу по вопросу российской нефти
15:42
Дождь вмешался. Магучих выиграла бронзу на чемпионате мира в прыжках в высоту, Левченко стала пятой
15:37
Прокуратура не смогла "выгнать" компанию помощницы нардепа из здания "Батькивщины-Мать"
15:28
фотоРоссияне нанесли удар по Константиновке, один человек погиб
15:16
В Китае вторично осудили журналистку, освещавшую начало пандемии COVID-19
Все новости...
Реклама:
Реклама: