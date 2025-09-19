ПВО сбила 71 российский БпЛА, оккупанты запустили новую группу дронов

С вечера 18 сентября российские оккупанты атаковали Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, 71 дрон удалось обезвредить, 15 попали в цель. Вражеская атака продолжается.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 71 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях".

Детали: В Воздушных силах подчеркнули, что российская атака продолжается. В частности, зафиксировали новую группу БаЛА с северного направления.