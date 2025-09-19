В Житомире на пешеходном переходе насмерть сбили прокурора

Полицейские расследуют гибель прокурора в ДТП в Житомире и просят откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия.

Источник: полиция Житомирской области, Офис генпрокурора

Детали: Около 19:30 18 сентября в городе Житомир по улице Чудновской водитель Volkswagen на пешеходном переходе наехал на пешехода. Им оказался 51-летний сотрудник Житомирской областной прокуратуры. В результате ДТП пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и, к сожалению, скончался в больнице.

Водитель – 23-летний житель Житомира – задержан.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой предоставить важную информацию.

Дословно: "Если вы стали очевидцем происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, или обладаете другими данными, которые могут помочь следствию, просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области (г. Житомир, ул. Старый бульвар, 5/37) или позвонить по телефонам (0412) 40-74-31, +38 (068) 688-73-35 или 102".