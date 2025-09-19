Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Раді ЄС обговорять обмеження українського агроекспорту

Тетяна Висоцька, Ірина БалачукП'ятниця, 19 вересня 2025, 13:40
У Раді ЄС обговорять обмеження українського агроекспорту
Фото ілюстративне з pixabay.com

22 вересня на засіданні Ради Євросоюзу у Брюсселі обговорюватимуть питання подальшого обмеження експорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС, – з такою ініціативою виступила Словаччина.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на одного з дипломатів ЄС

Пряма мова співрозмовника видання: "Українське питання на вимогу Словаччини буде обговорюватися у понеділок після обіду, це – пункт "Різне" порядку денного".

Реклама:

Деталі: Він уточнив, що Словаччина наполягає на "запровадженні захисних заходів щодо українського імпорту в ЄС".

Також, за словами дипломата, 23 вересня в рамках обговорення Радою ЄС питань торгівлі, пов’язаних з сільським господарством, Єврокомісія розповість про поточний стан перемовин щодо нових правил торгівлі з Україною після завершення т.зв. "торговельного безвізу".

Передісторія:

614РЕКЛАМА:

Детально на цю тему – у статті Експорт без преференцій: які наслідки для України матиме зміна умов торгівлі з ЄС.

ЄСУкраїнаекспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
"Талібан" відповів Трампу щодо авіабази: Угода навіть щодо сантиметра землі неможлива
Дощ втрутився. Магучіх завоювала бронзу чемпіонату світу у стрибках в висоту
Усі новини...
ЄС
Мерц: Німеччина визначиться щодо санкцій ЄС проти Ізраїлю до жовтня
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
Посли ЄС позачергово зберуться у Брюсселі 19 вересня заради 19-го пакета санкцій проти РФ
Останні новини
23:50
У нього велике майбутнє: Усик назвав перспективного українського боксера
23:47
Макрон не хвилюється через неучасть США в операції на східному флангу НАТО
23:28
У Криму заявили про атаку на санаторій "Форос", там могли бути "важливі гості"
23:04
Головна опозиційна партія Туреччини переобрала лідера
22:58
Шпигуни, спецагенти й розвідники: про що новий роман Андрія Любки "Вечір у Стамбулі"
22:56
Українська тенісистка Олійникова здобула перший у кар'єрі титул WTA
22:42
Португалія офіційно визнала Палестину
22:22
На фронті сталося понад 120 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
21:57
Королева шахів зі Стрия: історія успіху Марії Музичук
21:50
12 локацій для осінніх мандрівок Україною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: