У Раді ЄС обговорять обмеження українського агроекспорту

22 вересня на засіданні Ради Євросоюзу у Брюсселі обговорюватимуть питання подальшого обмеження експорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС, – з такою ініціативою виступила Словаччина.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на одного з дипломатів ЄС

Пряма мова співрозмовника видання: "Українське питання на вимогу Словаччини буде обговорюватися у понеділок після обіду, це – пункт "Різне" порядку денного".

Деталі: Він уточнив, що Словаччина наполягає на "запровадженні захисних заходів щодо українського імпорту в ЄС".

Також, за словами дипломата, 23 вересня в рамках обговорення Радою ЄС питань торгівлі, пов’язаних з сільським господарством, Єврокомісія розповість про поточний стан перемовин щодо нових правил торгівлі з Україною після завершення т.зв. "торговельного безвізу".

Передісторія:

Як повідомляла "Європейська правда", Україна та ЄС принципово домовились щодо нових умов торгівлі замість "торговельного безвізу" – але остаточно вони досі не затверджені на рівні Ради ЄС.

