В Совете ЕС обсудят ограничение украинского агроэкспорта
22 сентября на заседании Совета Евросоюза в Брюсселе будут обсуждать вопрос дальнейшего ограничения экспорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС, – с такой инициативой выступила Словакия.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на одного из дипломатов ЕС
Прямая речь собеседника издания: "Украинский вопрос по требованию Словакии будет обсуждаться в понедельник после обеда, это – пункт "Разное" повестки дня".
Детали: Он уточнил, что Словакия настаивает на "введении защитных мер в отношении украинского импорта в ЕС".
Также, по словам дипломата, 23 сентября в рамках обсуждения Советом ЕС вопросов торговли, связанных с сельским хозяйством, Еврокомиссия расскажет о текущем состоянии переговоров относительно новых правил торговли с Украиной после завершения т.н. "торгового безвиза".
Предыстория:
- Как сообщала "Европейская правда", Украина и ЕС принципиально договорились о новых условиях торговли вместо "торгового безвиза".
