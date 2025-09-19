В Совете ЕС обсудят ограничение украинского агроэкспорта

22 сентября на заседании Совета Евросоюза в Брюсселе будут обсуждать вопрос дальнейшего ограничения экспорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС, – с такой инициативой выступила Словакия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на одного из дипломатов ЕС

Прямая речь собеседника издания: "Украинский вопрос по требованию Словакии будет обсуждаться в понедельник после обеда, это – пункт "Разное" повестки дня".

Детали: Он уточнил, что Словакия настаивает на "введении защитных мер в отношении украинского импорта в ЕС".

Также, по словам дипломата, 23 сентября в рамках обсуждения Советом ЕС вопросов торговли, связанных с сельским хозяйством, Еврокомиссия расскажет о текущем состоянии переговоров относительно новых правил торговли с Украиной после завершения т.н. "торгового безвиза".

Предыстория:

