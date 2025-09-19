Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Совете ЕС обсудят ограничение украинского агроэкспорта

Татьяна Высоцкая, Ирина БалачукПятница, 19 сентября 2025, 13:40
В Совете ЕС обсудят ограничение украинского агроэкспорта
Фото иллюстративное с pixabay.com

22 сентября на заседании Совета Евросоюза в Брюсселе будут обсуждать вопрос дальнейшего ограничения экспорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС, – с такой инициативой выступила Словакия. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на одного из дипломатов ЕС

Прямая речь собеседника издания: "Украинский вопрос по требованию Словакии будет обсуждаться в понедельник после обеда, это – пункт "Разное" повестки дня".

Реклама:

Детали: Он уточнил, что Словакия настаивает на "введении защитных мер в отношении украинского импорта в ЕС".

Также, по словам дипломата, 23 сентября в рамках обсуждения Советом ЕС вопросов торговли, связанных с сельским хозяйством, Еврокомиссия расскажет о текущем состоянии переговоров относительно новых правил торговли с Украиной после завершения т.н. "торгового безвиза".

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Больше по теме читайте в статье Новые условия торговли с ЕС. Почему Брюссель "наказывает" Украину и о чем договаривается Киев.

ЕСУкраинаэкспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
ЕС
Мерц: Германия определится по санкциям ЕС против Израиля до октября
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
Послы ЕС внеочередно соберутся в Брюсселе 19 сентября ради 19-го пакета санкций против РФ
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: