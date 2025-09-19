Єврокомісія cхвалила пропозицію про 19-й пакет санкцій проти Росії
П'ятниця, 19 вересня 2025, 14:00
Європейська Комісія затвердила пропозицію щодо нового – 19-го – пакета санкцій Євросоюзу проти Росії; зміст пакета оприлюднять 19 вересня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на головну речницю Єврокомісії Паулу Піньо
Пряма мова Піньо: "19-й пакет буде представлений сьогодні (19 вересня – ред.) у другій половині дня президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високою представницею ЄС у закордонних справах Каєю Каллас".
Деталі: Точного часу, коли відбудеться презентація пакета, речниця не назвала.
Видання акцентує, що 19-й пакет санкцій має затвердити Рада ЄС. Для його ухвалення необхідна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.
Передісторія:
- Джерела "Європейської правди" ще раніше повідомляли, що Європейська комісія планує презентувати новий, 19-й пакет санкцій проти Росії 19 вересня.
- Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали – і робота може бути завершена наприкінці поточного тижня.
- Також ЗМІ писали, що Євросоюз відклав офіційне представлення 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський президент зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.
- Своєю чергою, в Офісі президента України поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.