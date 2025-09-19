Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єврокомісія cхвалила пропозицію про 19-й пакет санкцій проти Росії

Тетяна Висоцька, Ірина БалачукП'ятниця, 19 вересня 2025, 14:00
Єврокомісія cхвалила пропозицію про 19-й пакет санкцій проти Росії
Фото ілюстративне з Getty images

Європейська Комісія затвердила пропозицію щодо нового – 19-го – пакета санкцій Євросоюзу проти Росії; зміст пакета оприлюднять 19 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на головну речницю Єврокомісії  Паулу Піньо

Пряма мова Піньо: "19-й пакет буде представлений сьогодні (19 вересня – ред.) у другій половині дня президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високою представницею ЄС у закордонних справах Каєю Каллас".

Реклама:

Деталі: Точного часу, коли відбудеться презентація пакета, речниця не назвала.

Видання акцентує, що 19-й пакет санкцій має затвердити Рада ЄС. Для його ухвалення необхідна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.

Передісторія:

614РЕКЛАМА:

ЄвропаРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
Європа
США не вводитимуть нові мита на Китай без дій Європи – міністр фінансів
Що ви знаєте про рекорди Ліги чемпіонів. Дізнайтеся в ТЕСТІ
Прем’єр Естонії: Європа ще далека від сили для стримування РФ
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: