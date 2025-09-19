Єврокомісія cхвалила пропозицію про 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейська Комісія затвердила пропозицію щодо нового – 19-го – пакета санкцій Євросоюзу проти Росії; зміст пакета оприлюднять 19 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на головну речницю Єврокомісії Паулу Піньо

Пряма мова Піньо: "19-й пакет буде представлений сьогодні (19 вересня – ред.) у другій половині дня президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високою представницею ЄС у закордонних справах Каєю Каллас".

Деталі: Точного часу, коли відбудеться презентація пакета, речниця не назвала.

Видання акцентує, що 19-й пакет санкцій має затвердити Рада ЄС. Для його ухвалення необхідна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.

Передісторія: