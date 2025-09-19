Еврокомиссия одобрила предложение о 19-м пакете санкций против России
Пятница, 19 сентября 2025, 14:00
Европейская Комиссия одобрила предложение о новом – 19-м – пакете санкций Евросоюза против России; содержание пакета обнародуют 19 сентября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на главного спикера Еврокомиссии Паулу Пиньо
Прямая речь Пиньо: "19-й пакет будет представлен сегодня (19 сентября – ред.) во второй половине дня президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас".
Детали: Точного времени, когда состоится презентация пакета, пресс-секретарь не назвала.
Издание подчеркивает, что 19-й пакет санкций должен утвердить Совет ЕС. Для его принятия необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов ЕС.
Предыстория:
- Ранее источники "Европейской правды" сообщали, что Европейская комиссия планирует презентовать новый, 19-й пакет санкций против России 19 сентября.
- Ранее собеседники "ЕвроПравды" также отмечали, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили – и работа может быть завершена в конце текущей недели.
- Кроме того, СМИ писали, что Евросоюз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.
- В свою очередь, в Офисе президента Украины поделились ожиданиями от 19-го пакета санкций ЕС против России.