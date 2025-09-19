Еврокомиссия одобрила предложение о 19-м пакете санкций против России

Европейская Комиссия одобрила предложение о новом – 19-м – пакете санкций Евросоюза против России; содержание пакета обнародуют 19 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на главного спикера Еврокомиссии Паулу Пиньо

Прямая речь Пиньо: "19-й пакет будет представлен сегодня (19 сентября – ред.) во второй половине дня президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас".

Детали: Точного времени, когда состоится презентация пакета, пресс-секретарь не назвала.

Издание подчеркивает, что 19-й пакет санкций должен утвердить Совет ЕС. Для его принятия необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов ЕС.

Предыстория:

