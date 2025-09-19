DeepState: Росіяни активно просуваються на Лиманському напрямку
П'ятниця, 19 вересня 2025, 14:27
Проєкт DeepState опублікував нові мапи, з яких випливає, що російська окупаційна армія має найбільше просування на Лиманському напрямку, в районі Шандриголового та Зеленої Долини Донецької області.
Джерело: DeepState у соцмережах
Деталі: Біля Шандриголового росіяни активно просуваються до Ярової.
Реклама:
Водночас, за даними DeepState, Сили оборони відкинули противника біля Володимирівки.
Також ворог просунувся поблизу Шахового, Кіндрашівки та Новоіванівки.
Внизу кадри подій у Шандриголовому (джерело: ourwars.today)
614РЕКЛАМА:
Переглянути цей допис в Instagram