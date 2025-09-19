DeepState: Росіяни активно просуваються на Лиманському напрямку

Проєкт DeepState опублікував нові мапи, з яких випливає, що російська окупаційна армія має найбільше просування на Лиманському напрямку, в районі Шандриголового та Зеленої Долини Донецької області.

Джерело: DeepState у соцмережах

Деталі: Біля Шандриголового росіяни активно просуваються до Ярової.

Водночас, за даними DeepState, Сили оборони відкинули противника біля Володимирівки.

Також ворог просунувся поблизу Шахового, Кіндрашівки та Новоіванівки.

Внизу кадри подій у Шандриголовому (джерело: ourwars.today)

