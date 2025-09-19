DeepState: Россияне активно продвигаются на Лиманском направлении

Проект DeepState опубликовал новые карты, из которых следует, что российская оккупационная армия имеет наибольшее продвижение на Лиманском направлении, в районе Шандриголово и Зеленой Долины Донецкой области.

Источник: DeepState в соцсетях

Детали: Возле Шандриголового россияне активно продвигаются к Яровой.

В то же время, по данным DeepState, Силы обороны отбросили противника возле Владимировки.

Также враг продвинулся вблизи Шахово, Киндрашовки и Новоивановки.

Внизу кадры событий в Шандриголово (источник: ourwars.today)

