DeepState: Россияне активно продвигаются на Лиманском направлении
Пятница, 19 сентября 2025, 14:27
Проект DeepState опубликовал новые карты, из которых следует, что российская оккупационная армия имеет наибольшее продвижение на Лиманском направлении, в районе Шандриголово и Зеленой Долины Донецкой области.
Источник: DeepState в соцсетях
Детали: Возле Шандриголового россияне активно продвигаются к Яровой.
В то же время, по данным DeepState, Силы обороны отбросили противника возле Владимировки.
Также враг продвинулся вблизи Шахово, Киндрашовки и Новоивановки.
Внизу кадры событий в Шандриголово (источник: ourwars.today)
