Росія активно вербує найманців з Близького Сходу на війну в Україну – УП

Росія спільно з Іраном активно проводить масштабні операції із залучення найманців для участі в бойових діях на боці російських збройних сил. В основному йдеться про громадян Іраку, Сирії, Афганістану, Лівії, Ємену та інших країн регіону.

Джерело: співрозмовник Української правди в спецслужбах

Деталі: Згідно з отриманими даними, Іран і Росія залучають до цього процесу навіть колишніх бойовиків ІДІЛ, що викликає серйозну стурбованість експертів у галузі безпеки.

Однією з основних причин такого масштабного вербування вважається нестача особового складу в збройних силах. Для залучення найманців використовуються як фінансові стимули, так і обіцянки надання російського громадянства.

Крім того, для перекидання найманців задіюються нелегальні міграційні та торговельні маршрути, що проходять за чотирма основними напрямками:

Близький Схід – Іран – Вірменія – Грузія – Росія Близький Схід – Іран – Азербайджан – Росія Близький Схід – Іран – Центральна Азія – Росія Афганістан – Центральна Азія – Росія

В останні дні були зафіксовані випадки затримання нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордони у Вірменії, Азербайджані та країнах Центральної Азії. Їхнє листування вказує на тісну координацію з російською стороною та отримання конкретних обіцянок за участь у цьому процесі.

Судячи з фотодокументів, був затриманий громадянин Іраку Амір Вісам Джвад, 23 грудня 2006 року народження, який намагався незаконно перетнути територію однієї із зазначених країн. Встановлено, що найманець був завербований Міноборони РФ для участі у війні проти України.

Згідно з наявними даними, громадянин Іраку за пропозицією співробітника Міноборони РФ Поліни Олександрівни уклав контракт з міністерством для вступу до лав збройного угруповання "Багдад".

За умовами контракту, за згоду брати участь у бойових діях іноземцю спочатку було обіцяно грошову винагороду в розмірі від 3000 до 8000 доларів, а також надання російського громадянства після закінчення шести місяців.