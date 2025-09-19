Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия активно вербует наемников с Ближнего Востока на войну в Украину – УП

Евгений Кизилов, Севгиль МусаеваПятница, 19 сентября 2025, 15:07
Россия активно вербует наемников с Ближнего Востока на войну в Украину – УП
иллюстративное фото от Getty Images

Россия совместно с Ираном активно ведет масштабные операции по привлечению наемников для участия в боевых действиях на стороне российских вооруженных сил. В основном речь идет о гражданах Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран региона.

Источник: собеседник Украинской правды в спецслужбах

Детали: Согласно полученным данным, Иран и Россия вовлекают в этот процесс даже бывших боевиков ИГИЛ, что вызывает серьезную обеспокоенность экспертов в области безопасности.

Реклама:

Одной из основных причин столь масштабной вербовки считается нехватка личного состава в вооруженных силах. Для привлечения наемников используются как финансовые стимулы, так и обещания предоставления российского гражданства.

Кроме того, для переброски наемников задействуются нелегальные миграционные и торговые маршруты, проходящие по четырем основным направлениям:

  1. Ближний Восток – Иран – Армения – Грузия – Россия
  2. Ближний Восток – Иран – Азербайджан – Россия
  3. Ближний Восток – Иран – Центральная Азия – Россия
  4. Афганистан – Центральная Азия – Россия

В последние дни были зафиксированы случаи задержания нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границы в Армении, Азербайджане и странах Центральной Азии. Их переписка указывает на тесную координацию с российской стороной и получение конкретных обещаний за участие в этом процессе.

РЕКЛАМА:

Судя по фотодокументам, был задержан гражданин Ирака Амир Висам Джвад, 23 декабря 2006 года рождения, пытавшийся незаконно пересечь территорию одной из указанных стран. Установлено, что наемник был завербован Минобороны РФ для участия в войне против Украины.

 

Согласно имеющимся данным, гражданин Ирака по предложению сотрудника Минобороны РФ Полины Александровны заключил контракт с министерством для вступления в ряды вооружённой группировки "Багдад".

По условиям контракта, за согласие участвовать в боевых действиях иностранцу первоначально было обещано денежное вознаграждение в размере от 3000 до 8000 долларов, а также предоставление российского гражданства по истечении шести месяцев.

 

Ближний Востокроссийско-украинская войнаРосcияИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Ближний Восток
ООН приняла декларацию о двух государствах на Ближнем Востоке
Ряд стран Европы и мира выступили с призывом признать Палестинское государство
Нидерланды запретили въезд двум министрам Израиля и вызвали посла из-за действий в Газе
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: