Сенатори США підготували закон проти російського "тіньового флоту" – FT

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 вересня 2025, 15:30
Сенатори США підготували закон проти російського тіньового флоту – FT
фото: getty images

За даними видання виданню Financial Times, американські сенатори розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на FT

Деталі: У статті йдеться про те, що законодавство відображає дедалі більшу зацікавленість законодавців у Вашингтоні в посиленні тиску на Москву з метою перекрити Путіну фінансування війни.

Видання дізналось, що закон про "тіньовий флот" буде представлений у п'ятницю республіканським сенатором Джимом Рішем, головою комітету Сенату з міжнародних відносин, та сенаторкою Джин Шахін від Демократичної партії. 

У разі прийняття, законодавство також буде спрямовано проти російських проєктів з виробництва скрапленого природного газу та розширить санкції проти оборонної промисловості країни. 

"Путін використає всі можливі засоби, щоб уникнути санкцій США, а США вживають жорстких заходів проти цього незаконного "тіньового флоту" суден, який він використовує для фінансування своєї війни", – заявив Ріш.  

Законопроєкт має підтримку групи сенаторів з обох партій, а також союзників Трампа Ліндсі Грема і Тома Коттона, голови комітету Сенату з розвідки. 

Серед сенаторів існує сильна підтримка того, щоб Москва відчула більші наслідки за свою війну в Україні. Минулого тижня група сенаторів з обох партій висунула новий законопроєкт, який визнає РФ державою, що підтримує тероризм, за викрадення українських дітей під час війни. 

Окремий законопроєкт про санкції Ліндсі Грема був представлений цього року разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем і залучив понад 80 співавторів. 

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що чекає на "зелене світло" від Білого дому, перш ніж винести цей законопроєкт на голосування.

СШАРосіясанкціїросійсько-українська війна
