Сенаторы США подготовили закон против российского "теневого флота" – FT

По данным издания Financial Times, американские сенаторы разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на FT

Детали: В статье говорится, что законодательство отражает растущую заинтересованность законодателей в Вашингтоне в усилении давления на Москву с целью перекрыть Путину финансирование войны.

Реклама:

Издание узнало, что закон о "теневом флоте" будет представлен в пятницу республиканским сенатором Джимом Ришем, председателем комитета Сената по международным отношениям, и сенатором Джин Шахин от Демократической партии.

В случае принятия, законодательство также будет направлено против российских проектов по производству сжиженного природного газа и расширит санкции против оборонной промышленности страны.

"Путин использует все возможные средства, чтобы избежать санкций США, а США принимают жесткие меры против этого незаконного "теневого флота" судов, который он использует для финансирования своей войны", – заявил Риш.

РЕКЛАМА:

Законопроект имеет поддержку группы сенаторов от обеих партий, а также союзников Трампа Линдси Грэма и Тома Коттона, председателя комитета Сената по разведке.

Среди сенаторов существует сильная поддержка того, чтобы Москва почувствовала более серьезные последствия за свою войну в Украине. На прошлой неделе группа сенаторов от обеих партий выдвинула новый законопроект, который признает РФ государством, поддерживающим терроризм, за похищение украинских детей во время войны.

Отдельный законопроект о санкциях Линдси Грэма был представлен в этом году вместе с сенатором-демократом Ричардом Блументалем и привлек более 80 соавторов.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил, что ждет "зеленый свет" от Белого дома, прежде чем вынести этот законопроект на голосование.