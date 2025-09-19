Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенаторы США подготовили закон против российского "теневого флота" – FT

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 19 сентября 2025, 15:30
Сенаторы США подготовили закон против российского теневого флота – FT
фото: getty images

По данным издания Financial Times, американские сенаторы разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на FT

Детали: В статье говорится, что законодательство отражает растущую заинтересованность законодателей в Вашингтоне в усилении давления на Москву с целью перекрыть Путину финансирование войны.

Реклама:

Издание узнало, что закон о "теневом флоте" будет представлен в пятницу республиканским сенатором Джимом Ришем, председателем комитета Сената по международным отношениям, и сенатором Джин Шахин от Демократической партии. 

В случае принятия, законодательство также будет направлено против российских проектов по производству сжиженного природного газа и расширит санкции против оборонной промышленности страны. 

"Путин использует все возможные средства, чтобы избежать санкций США, а США принимают жесткие меры против этого незаконного "теневого флота" судов, который он использует для финансирования своей войны", – заявил Риш.

РЕКЛАМА:

Законопроект имеет поддержку группы сенаторов от обеих партий, а также союзников Трампа Линдси Грэма и Тома Коттона, председателя комитета Сената по разведке.

Среди сенаторов существует сильная поддержка того, чтобы Москва почувствовала более серьезные последствия за свою войну в Украине. На прошлой неделе группа сенаторов от обеих партий выдвинула новый законопроект, который признает РФ государством, поддерживающим терроризм, за похищение украинских детей во время войны.

Отдельный законопроект о санкциях Линдси Грэма был представлен в этом году вместе с сенатором-демократом Ричардом Блументалем и привлек более 80 соавторов.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил, что ждет "зеленый свет" от Белого дома, прежде чем вынести этот законопроект на голосование.

СШАРосcиясанкциироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
США
В США одобрили продажу комплексов Javelin на $780 миллионов Польше 
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
Украина получила первое американское оружие по программе PURL – СМИ
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: