"Час перекрити кран": ЄС оголосив про заборону скрапленого газу з РФ у 19-му пакеті санкцій

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 вересня 2025, 15:47
Час перекрити кран: ЄС оголосив про заборону скрапленого газу з РФ у 19-му пакеті санкцій
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас повідомили, що Європейський Союз у рамках 19-го пакету санкцій проти Росії пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію до 1 січня 2027 року.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова фон дер Ляєн: "Військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Час перекрити кран. Ми готові до цього".

Своєю чергою, Каллас повідомила, що повністю відмовитися від російського скрапленого газу планується до кінця наступного року.

"Наша мета – пришвидшити відмову від російського скрапленого газу до 1 січня 2027 року", – наголосила вона.

Що було раніше:

