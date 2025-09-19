"Время перекрыть кран": ЕС объявил о запрете сжиженного газа из РФ в 19-м пакете санкций

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас сообщили, что Европейский Союз в рамках 19-го пакета санкций против России предлагает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию до 1 января 2027 года.

Прямая речь фон дер Ляйен: "Военная экономика России держится на доходах от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пора перекрыть кран. Мы готовы к этому".

Каллас в свою очередь сообщила, что ЕС планирует полностью отказаться от российского сжиженного газа до конца следующего года.

"Наша цель – ускорить отказ от российского сжиженного газа к 1 января 2027 года", – подчеркнула она.

