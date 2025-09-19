"Время перекрыть кран": ЕС объявил о запрете сжиженного газа из РФ в 19-м пакете санкций
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас сообщили, что Европейский Союз в рамках 19-го пакета санкций против России предлагает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию до 1 января 2027 года.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь фон дер Ляйен: "Военная экономика России держится на доходах от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пора перекрыть кран. Мы готовы к этому".
Каллас в свою очередь сообщила, что ЕС планирует полностью отказаться от российского сжиженного газа до конца следующего года.
"Наша цель – ускорить отказ от российского сжиженного газа к 1 января 2027 года", – подчеркнула она.
Что предшествовало:
- Евросоюз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.
- В свою очередь, в Офисе президента Украины поделились ожиданиями от 19-го пакета санкций ЕС против России.