Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 19 вересня 2025, 17:46
Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію
фото: Creative Commons

Три російські винищувачі МІГ-31 19 вересня на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту.

Джерело: про це повідомило МЗС Естонії на своєму сайті, пише "Європейська правда"

Деталі: Вторгнення відбулося над Фінською затокою, де три винищувачі МІГ-31 Російської Федерації без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там загалом 12 хвилин.

Реклама:

"Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим", – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна. 

"Все більш масштабні випробування кордонів і зростаюча агресивність Росії повинні зустріти швидке посилення політичного та економічного тиску", – додав він.

Раніше повідомляли, що в Естонії цього тижня стартували позапланові навчання Сил оборони, спрямовані на відпрацювання дій у разі порушень повітряного кордону.

614РЕКЛАМА:

17 вересня міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро сказав, що країна наразі не має підстав для закриття кордону з Росією.

Нещодавно сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад". Також закрила кордон із Білоруссю Польща.

ЕстоніяРосіявинищувачі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
Усі новини...
Естонія
В Естонії на східному кордоні почали зводити 40-кілометровий протитанковий рів
Прем’єр Естонії: Європа ще далека від сили для стримування РФ
Естонія планує надати 100 млн євро на військову підтримку України наступного року
Останні новини
23:47
"Гола пустеля": у Румунії майже повністю висохло велике озеро
23:40
Що можна побачити на виставці фотографа Олександра Глядєлова в Українському домі: огляд
23:05
На фронті відбулося 125 боїв, найбільше на Покровському і Торецькому напрямках – Генштаб
22:48
"Дайте йому тіло, що не підведе – решту він зробить сам": як 8-річний Ваня бореться з важкою хворобою
22:44
оновленоРФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі й по будинку
22:14
відеоЛевову частку ворожих ракет Х-101 у суботу збили винищувачі F16
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
Усі новини...
Реклама:
Реклама: