Три российских МиГа на несколько минут вторглись в Эстонию

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 19 сентября 2025, 17:46
Три российских МиГа на несколько минут вторглись в Эстонию
фото: Creative Commons

Три российских истребителя МиГ-31 19 сентября на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел страны вызвало временного поверенного РФ в Эстонии, чтобы выразить ему протест и передать ноту.

Источник: об этом сообщил МИД Эстонии на своем сайте, пишет "Европейская правда"

Детали: Вторжение произошло над Финским заливом, где три истребителя МИГ-31 Российской Федерации без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там в общей сложности 12 минут.

"Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение, в котором три истребителя вторглись в наше воздушное пространство, является беспрецедентно дерзким", – заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

"Все более масштабные испытания границ и растущая агрессивность России должны встретить быстрое усиление политического и экономического давления", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Эстонии на этой неделе стартовали внеплановые учения Сил обороны, направленные на отработку действий в случае нарушений воздушной границы.

17 сентября министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сказал, что страна пока не имеет оснований для закрытия границы с Россией.

Недавно сейм Латвии проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад". Также закрыла границу с Беларусью Польша.

ЭстонияРосcияистребители
