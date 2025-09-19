Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Каллас про вторгнення російських МіГів в Естонію: Путін випробовує рішучість Заходу

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 вересня 2025, 18:32
Каллас про вторгнення російських МіГів в Естонію: Путін випробовує рішучість Заходу
Кая Каллас, фото: getty images

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила та назвала "надзвичайно небезпечною провокацією" порушення повітряного простору Естонії, звідки вона родом, трьома російськими винищувачами у пʼятницю.

Джерело: Кая Каллас у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Це вже третє таке порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше посилює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією".

Реклама:

Деталі: Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".

Дипломатка сказала, що перебуває на звʼязку з естонським урядом, і пообіцяла з боку ЄС підтримку держав-членів "у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів".

"Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість", – додала Каллас.

614РЕКЛАМА:

Передісторія:

ЕстоніяРосіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
Естонія
У НАТО назвали вторгенння МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії
Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію
В Естонії на східному кордоні почали зводити 40-кілометровий протитанковий рів
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: