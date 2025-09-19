Каллас про вторгнення російських МіГів в Естонію: Путін випробовує рішучість Заходу

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила та назвала "надзвичайно небезпечною провокацією" порушення повітряного простору Естонії, звідки вона родом, трьома російськими винищувачами у пʼятницю.

Джерело: Кая Каллас у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Це вже третє таке порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше посилює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією".

Реклама:

Деталі: Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".

Дипломатка сказала, що перебуває на звʼязку з естонським урядом, і пообіцяла з боку ЄС підтримку держав-членів "у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів".

"Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість", – додала Каллас.

614РЕКЛАМА:

Передісторія: