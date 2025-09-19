Каллас о вторжении российских МиГов в Эстонию: Путин испытывает решимость Запада

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас осудила и назвала "чрезвычайно опасной провокацией" нарушение воздушного пространства Эстонии, откуда она родом, тремя российскими истребителями в пятницу.

Источник: Кая Каллас в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Это уже третье такое нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе. ЕС полностью солидарен с Эстонией".

Детали: Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".

Дипломат сказала, что находится на связи с эстонским правительством, и пообещала со стороны ЕС поддержку государств-членов "в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов".

"Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны проявлять слабость", – добавила Каллас.

Предыстория: