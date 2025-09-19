РФ обстріляла Чернігівщину: постраждали двоє людей, серед них – водій пожежної охорони
П'ятниця, 19 вересня 2025, 18:41
Російські війська 19 вересня обстріляли прикордоння Чернігівщини: поранили водія пожежної охорони та ще одного жителя.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Сьогодні російські війська знову обстріляли прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району.
Унаслідок атаки постраждали 56-річний водій місцевої пожежної охорони та 62-річний житель села. Обох чоловіків доправлено до медичного закладу".