РФ обстріляла Чернігівщину: постраждали двоє людей, серед них – водій пожежної охорони

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 вересня 2025, 18:41
РФ обстріляла Чернігівщину: постраждали двоє людей, серед них – водій пожежної охорони
Фото - ДСНС

Російські війська 19 вересня обстріляли прикордоння Чернігівщини: поранили водія пожежної охорони та ще одного жителя.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Сьогодні російські війська знову обстріляли прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

Унаслідок атаки постраждали 56-річний водій місцевої пожежної охорони та 62-річний житель села. Обох чоловіків доправлено до медичного закладу".

