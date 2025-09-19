РФ обстреляла Черниговскую область: пострадали два человека, среди них – водитель пожарной охраны

19 сентября российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской области: ранили водителя пожарной охраны и еще одного жителя.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Сегодня российские войска снова обстреляли приграничное село Семеновской общины Новгород-Северского района.

В результате атаки пострадали 56-летний водитель местной пожарной охраны и 62-летний житель села. Оба мужчины доставлены в медицинское учреждение".