У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 вересня 2025, 18:56
У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію безрозсудною поведінкою Росії
фото: Getty Images

Речниця Північноатлантичного Альянсу Елісон Гарт підтвердила, що вранці у пʼятницю "російські літаки порушили повітряний простір Естонії" та заявила, що НАТО відреагував на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у пʼятницю.

Джерело: Елісон Гарт у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "НАТО негайно відреагував і перехопив російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії".

Що було раніше:

  • У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин.
  • Після цього естонське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.
  • Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".

НАТОЕстоніяРосія
