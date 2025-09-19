У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії

Речниця Північноатлантичного Альянсу Елісон Гарт підтвердила, що вранці у пʼятницю "російські літаки порушили повітряний простір Естонії" та заявила, що НАТО відреагував на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у пʼятницю.

Джерело: Елісон Гарт у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "НАТО негайно відреагував і перехопив російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії".

