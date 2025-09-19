В НАТО назвали вторжение МиГов в Эстонию "безрассудным поведением" России

Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Гарт подтвердила, что утром в пятницу "российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии" и заявила, что НАТО отреагировало на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу.

Источник: Элисон Гарт в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "НАТО немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты. Это еще один пример безответственного поведения России и способности НАТО реагировать на такие действия".

Реклама:

Что предшествовало: