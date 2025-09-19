В НАТО назвали вторжение МиГов в Эстонию "безрассудным поведением" России
Пятница, 19 сентября 2025, 18:56
Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Гарт подтвердила, что утром в пятницу "российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии" и заявила, что НАТО отреагировало на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу.
Источник: Элисон Гарт в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "НАТО немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты. Это еще один пример безответственного поведения России и способности НАТО реагировать на такие действия".
Реклама:
Что предшествовало:
- В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.
- После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.
- Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".