Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 вересня 2025, 21:37
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
Petrobaltic. Фото - poland at sea

Прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі низько пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі, порушивши її зону безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Прикордонну службу Польщі

Деталі: Як повідомили польські прикордонники, два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою компанії Petrobaltic в Балтійському морі.

"Було порушено зону безпеки платформи. Про це було повідомлено Збройні сили Республіки Польща та інші служби", – додали там.

Про інцидент стало відомо того ж дня, коли три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків. 

Після цього МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала інцидент "надзвичайно небезпечною провокацією" і наголосила, що так Росія випробовує рішучість Заходу.

