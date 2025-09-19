Все разделы
Два российских истребителя пролетели над буровой платформой в Балтийском море

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 19 сентября 2025, 21:37
Два российских истребителя пролетели над буровой платформой в Балтийском море
Petrobaltic. Фото - poland at sea

Пограничная служба Польши сообщила, что российские истребители пролетели над разведывательной платформой в Балтийском море, нарушив ее зону безопасности.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на Х

Детали: Как сообщили польские пограничники, два российских истребителя совершили низкий пролет над буровой платформой компании Petrobaltic в Балтийском море.

"Была нарушена зона безопасности платформы. Об этом было сообщено Вооруженным силам Республики Польша и другим службам", – добавили там.

Об инциденте стало известно в тот же день, когда три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного России и выразил ему протест.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас назвала инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" и подчеркнула, что таким образом Россия испытывает решимость Запада.

ПольшаРосcияистребители
