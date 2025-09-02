Близько 2000 північнокорейських військовослужбовців загинули у війні проти України – Yonhap

Близько 2000 північнокорейських військовослужбовців, яких відправляли до Росії для участі в бойових діях в Україні, загинули, заявили законодавці Південної Кореї з посилання на дані розвідки.

Джерело: південнокорейське інформаційне агентство Yonhap

Деталі: Національна розвідувальна служба Південної Кореї також зазначила, що Пхеньян планує додатково відправити до Росії близько 6000 солдатів у рамках третьої партії військ для допомоги Москві у війні проти України. Вказується, що близько 1000 бойових інженерів вже прибули до РФ.

За даними розвідки, існуючі війська дислокуються в "тилу як резервні сили".

Видання нагадує, що з жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 000 військових для підтримки військових дій Росії.

Сама КНДР повідомила, що під час першого і другого етапів розгортання військ в РФ втратила близько 350 солдатів.

Передісторія: