Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали на Курщині та назвав свою армію "найсильнішою"
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин нагородив солдат і командирів своєї армії, які брали участь у боях у Курській області на стороні російських загарбників та зустрівся з сім’ями загиблих.
Джерело: державне інформагентство Північної Кореї ЦТАК, Meduza, "Новая газета"
Деталі: Північнокорейське інформагентство ЦТАК опублікувало зведення та фотографії з урочистої зустрічі в Пхеньяні Кім Чен Ина з військовим керівництвом і родинами корейців, які загинули під час боїв на Курщині.
За словами диктатора, бойові дії армії КНДР в Курській області "закріпили за нею назву і популярність як найсильнішої в світі" і "привели до перемоги".
На сцені була встановлена стела з фотографіями 101 бійця. Число втрат корейських військ в операції в Курській області РФ у КНДР офіційно не публікувалося.
Передісторія:
- У квітні і Північна Корея, і Росія підтвердили участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. Зокрема, повідомлялося, що військових КНДР використовували у Курській області Росії, яка на той час була частково під контролем ЗСУ.
- Тоді обидві країни заявили, що їхня співпраця базується на договорі, підписаному главою Кремля Володимиром Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином у червні минулого року, який серед іншого передбачає "взаємну оборону".
- Під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Північної Кореї в липні 2025 року Кім Чен Ин заявив посланцю Кремля, що його країна готова "беззастережно підтримувати" всі дії Москви, зокрема щодо війни з Україною.
- Начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg раніше заявляв, що Північна Корея постачає до 40% боєприпасів Росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється.