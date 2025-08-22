Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали на Курщині та назвав свою армію "найсильнішою"

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин нагородив солдат і командирів своєї армії, які брали участь у боях у Курській області на стороні російських загарбників та зустрівся з сім’ями загиблих.

Джерело: державне інформагентство Північної Кореї ЦТАК, Meduza, "Новая газета"

Деталі: Північнокорейське інформагентство ЦТАК опублікувало зведення та фотографії з урочистої зустрічі в Пхеньяні Кім Чен Ина з військовим керівництвом і родинами корейців, які загинули під час боїв на Курщині.

За словами диктатора, бойові дії армії КНДР в Курській області "закріпили за нею назву і популярність як найсильнішої в світі" і "привели до перемоги".

На сцені була встановлена стела з фотографіями 101 бійця. Число втрат корейських військ в операції в Курській області РФ у КНДР офіційно не публікувалося.

Передісторія:

