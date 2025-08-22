Усі розділи
Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали на Курщині та назвав свою армію "найсильнішою"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 серпня 2025, 12:20
Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали на Курщині та назвав свою армію найсильнішою
кім Чен Ин, фото: ЦТАК, "Новая газета"

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин нагородив солдат і командирів своєї армії, які брали участь у боях у Курській області на стороні російських загарбників та зустрівся з сім’ями загиблих.

Джерело: державне інформагентство Північної Кореї ЦТАК, Meduza, "Новая газета"

Деталі: Північнокорейське інформагентство ЦТАК опублікувало зведення та фотографії з урочистої зустрічі в Пхеньяні Кім Чен Ина з військовим керівництвом і родинами корейців, які загинули під час боїв на Курщині.

За словами диктатора, бойові дії армії КНДР в Курській області "закріпили за нею назву і популярність як найсильнішої в світі" і "привели до перемоги".

 

На сцені була встановлена стела з фотографіями 101 бійця. Число втрат корейських військ в операції в Курській області РФ у КНДР офіційно не публікувалося.

 

Передісторія:

  • У квітні і Північна Корея, і Росія підтвердили участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. Зокрема, повідомлялося, що військових КНДР використовували у Курській області Росії, яка на той час була частково під контролем ЗСУ.
  • Тоді  обидві країни заявили, що їхня співпраця базується на договорі, підписаному главою Кремля Володимиром Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином у червні минулого року, який серед іншого передбачає "взаємну оборону".
  • Під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Північної Кореї в липні 2025 року Кім Чен Ин заявив посланцю Кремля, що його країна готова "беззастережно підтримувати" всі дії Москви, зокрема щодо війни з Україною.
  • Начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg раніше заявляв, що Північна Корея постачає до 40% боєприпасів Росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється.

