У КНДР вперше показали солдатів, які загинули на війні в Україні

Державні ЗМІ Північної Кореї показали кадри, на яких лідер країни Кім Чен Ин оплакує своїх солдатів, які, як повідомляють, загинули під час війни Росії проти України.

Джерело: Yonhap і The Korea Herald

Деталі: На кадрах, оприлюднених Центральним телебаченням Кореї, видно, як Кім урочисто встановлює північнокорейський прапор над труною під час церемонії повернення останків північнокорейських солдатів, які загинули під час війни проти України на боці РФ.

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Фото - The Korea Herald

Також Північна Корея організувала захід, присвячений першій річниці підписання договору про "всеохопне стратегічне партнерство". Зокрема, його відвідав Кім Чен Ин і російська міністерка культури Ольга Любімова.

Артисти виступали під фото на тлі, де можна було побачити північнокорейських і російських солдатів у зоні бойових дій, а також окупантів із прапорами обох країн.

Фото - The Korea Herald

Серед іншого, у КНДР розкрили, що Кім Чен Ин схвалив оперативні плани для північнокорейських військ у Курській області та наказав здійснити атаки між 22 жовтня та 22 грудня 2024 року.

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Це перший випадок, коли північнокорейські державні ЗМІ показали фотографії своїх солдатів, яких відправляли в Росію.

Що передувало:

Південнокорейський законодавець з посиланням на дані розвідки наприкінці квітня 2025 року заявляв, що близько 600 північнокорейців загинули у війні Росії проти України, зокрема, беручи участь у військових діях у Курській області РФ.