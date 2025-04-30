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На Курщині загинули близько 600 північнокорейських солдатів – Сеул

Ірина БалачукСереда, 30 квітня 2025, 07:27
На Курщині загинули близько 600 північнокорейських солдатів – Сеул
Підготовка північнокорейських військових в Росії. Скриншот з відео РИА Новости

Близько 600 північнокорейців загинули у війні Росії проти України, зокрема, беручи участь у військових діях у Курській області РФ, заявив південнокорейський законодавець з посиланням на дані розвідки.

Джерело: Reuters, Російська служба BBC News, Yonhap

Дослівно Reuters: "Близько 600 північнокорейських військовослужбовців (із загальної чисельності в 15 000 чоловік) загинули, воюючи на боці Росії проти України".

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Пряма мова депутата парламенту Республіки Корея Лі Сон Квона після брифінгу, проведеного для законодавців Національною розвідувальною службою: "Наразі втрати північнокорейських військ оцінюються приблизно в 4700 осіб, включно з приблизно 600 загиблими".

Деталі: За його словами, від початку цього року до Північної Кореї повернули близько 2000 солдатів, яких наразі утримують в ізоляції в Пхеньяні та інших місцях.

"Наскільки я розумію, тіла полеглих солдатів були кремовані на місці в Курській області Росії, перш ніж їх [прах] перевезли назад у КНДР", – розповів Лі Сон Квон.

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За даними розвідки Південної Кореї, загалом Північна Корея розгорнула в Росії 15 000 військовослужбовців у два етапи.

Повідомляється, що військові КНДР продемонстрували ознаки поліпшення бойових можливостей.

Південнокорейська розвідка поки що не виявила ознак розгортання нової групи військ КНДР, але не виключає, що це може статися.

Передісторія: 

  • У січні розвідка Південної Кореї повідомляла, що щонайменше 300 північнокорейських солдатів загинули та ще 2 700 отримали поранення у війні проти України.  
  • Президент Володимир Зеленський на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня називав дещо іншу цифру. За його даними, втрати військових із Північної Кореї, які воюють проти України, тоді становили 4 тисячі осіб пораненими і вбитими.
  • У квітні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.
  • Згодом участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України підтвердив і глава РФ Володимир Путін. Він також "подякував" солдатам КНДР.
  • У США відреагували на це "стурбованістю", а в Євросоюзі назвали це "проявом відчаю з боку Росії".

Курська область КНДР
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