На Курщині загинули близько 600 північнокорейських солдатів – Сеул

Близько 600 північнокорейців загинули у війні Росії проти України, зокрема, беручи участь у військових діях у Курській області РФ, заявив південнокорейський законодавець з посиланням на дані розвідки.

Джерело: Reuters, Російська служба BBC News, Yonhap

Дослівно Reuters: "Близько 600 північнокорейських військовослужбовців (із загальної чисельності в 15 000 чоловік) загинули, воюючи на боці Росії проти України".

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Пряма мова депутата парламенту Республіки Корея Лі Сон Квона після брифінгу, проведеного для законодавців Національною розвідувальною службою: "Наразі втрати північнокорейських військ оцінюються приблизно в 4700 осіб, включно з приблизно 600 загиблими".

Деталі: За його словами, від початку цього року до Північної Кореї повернули близько 2000 солдатів, яких наразі утримують в ізоляції в Пхеньяні та інших місцях.

"Наскільки я розумію, тіла полеглих солдатів були кремовані на місці в Курській області Росії, перш ніж їх [прах] перевезли назад у КНДР", – розповів Лі Сон Квон.

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За даними розвідки Південної Кореї, загалом Північна Корея розгорнула в Росії 15 000 військовослужбовців у два етапи.

Повідомляється, що військові КНДР продемонстрували ознаки поліпшення бойових можливостей.

Південнокорейська розвідка поки що не виявила ознак розгортання нової групи військ КНДР, але не виключає, що це може статися.

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