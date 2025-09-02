Усі розділи
Зеленський про атаки БпЛА: Наглість росіян стає все більшою

Тетяна ОлійникВівторок, 2 вересня 2025, 20:26
Володимир Зеленський. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський назвав наглістю атаки росіян безпілотниками протягом дня.

Джерело: звернення Зеленського 2 вересня

Пряма мова: "Доповіді військових ще від ранку. Зокрема, від командувача Повітряних сил по збиттю дронів. Наглість росіян стає все більшою: вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів.

У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок – ще більше пʼятдесяти, ввечері ще десятки, і більшість з них – "шахеди". Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни".

Деталі: Зеленський зазначив, що у понеділок росіяни "буквально заперечували те, що говорив Президент Трамп – про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну".

Пряма мова: "І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості".

Що передувало:

У вівторок вдень у столиці оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники. У Дніпровському районі на території дитсадка, який зачинений на ремонт, було виявлено уламки БпЛА. Увечері знову оголошували тривогу, в місті було чутно вибухи.

Уночі також російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками. В Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

