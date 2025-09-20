Усі розділи
Трамп хоче разом з лідером Китаю припиняти війну Росії проти України

Ольга Глущенко Субота, 20 вересня 2025, 02:04
Трамп хоче разом з лідером Китаю припиняти війну Росії проти України
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням війни Росії в Україні, та висловив очікування на взаємодію з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, аби покласти їй край.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб урегулювати питання між Росією й Україною. Побачимо, що там станеться".

Деталі: При цьому Трамп висловив переконання, що це питання буде вирішене. Він додав, що після розмови із Сі Цзіньпінем у п’ятницю вважає, що Китай також долучиться до процесу врегулювання.

Пряма мова Трампа: "Ми з президентом Сі говорили про це, і я вважаю, що він справді хотів би, щоб це сталося. І я думаю, що він збирається працювати з нами для цього".

Деталі: Трамп вчергове сказав, що Зеленський і Путін "ненавидять один одного", та вкотре похвалив себе за те, що "зупинив сім воєн", підкресливши: "ніхто ніколи не робив нічого подібного".

Водночас він повторив ще одне своє твердження: "Це війна, яка ніколи не мала починатися. Це війна, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом".

Також Трамп торкнувся теми поставок зброї і техніки Україні, заявивши, що "не хоче заробляти на цій війні".

Пряма мова Трампа: "Але насправді ми заробляємо гроші на цій війні, тому що вони купують у нас зброю й техніку".

ТрампКитайросійсько-українська війна
"Дайте йому дюйм – він відхопить милю": Келлог пояснив, чому не можна "прогинатися" під Путіна
Дрони атакували НПЗ у російському Саратові – соцмережі
У Дніпрі, Павлограді та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
