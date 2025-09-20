Трамп хочет вместе с лидером Китая прекращать войну России против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация настойчиво работает над прекращением войны России в Украине, и выразил ожидание взаимодействия с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы положить ей конец.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трампа: "Мы очень упорно работаем над тем, чтобы урегулировать вопросы между Россией и Украиной. Увидим, что там произойдет".

Детали: При этом Трамп убежден, что этот вопрос будет решен. Он добавил, что после разговора с Си Цзиньпином в пятницу считает, что Китай также присоединится к процессу урегулирования.

Прямая речь Трампа: "Мы с президентом Си говорили об этом, и я считаю, что он действительно хотел бы, чтобы это произошло. И я думаю, что он собирается работать с нами для этого".

Детали: Трамп в очередной раз сказал, что Зеленский и Путин "ненавидят друг друга", и в очередной раз похвалил себя за то, что "остановил семь войн", подчеркнув: "никто никогда не делал ничего подобного".

В то же время он повторил еще одно свое утверждение: "Это война, которая никогда не должна была начинаться. Это война, которая никогда бы не произошла, будь я президентом".

Также Трамп затронул тему поставок оружия и техники Украине, заявив, что "не хочет зарабатывать на этой войне".

Прямая речь Трампа: "Но на самом деле мы зарабатываем деньги на этой войне, потому что они покупают у нас оружие и технику".