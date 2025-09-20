Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп хочет вместе с лидером Китая прекращать войну России против Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 сентября 2025, 02:04
Трамп хочет вместе с лидером Китая прекращать войну России против Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация настойчиво работает над прекращением войны России в Украине, и выразил ожидание взаимодействия с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы положить ей конец.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трампа: "Мы очень упорно работаем над тем, чтобы урегулировать вопросы между Россией и Украиной. Увидим, что там произойдет".

Реклама:

Детали: При этом Трамп убежден, что этот вопрос будет решен. Он добавил, что после разговора с Си Цзиньпином в пятницу считает, что Китай также присоединится к процессу урегулирования.

Прямая речь Трампа: "Мы с президентом Си говорили об этом, и я считаю, что он действительно хотел бы, чтобы это произошло. И я думаю, что он собирается работать с нами для этого".

Детали: Трамп в очередной раз сказал, что Зеленский и Путин "ненавидят друг друга", и в очередной раз похвалил себя за то, что "остановил семь войн", подчеркнув: "никто никогда не делал ничего подобного".

РЕКЛАМА:

В то же время он повторил еще одно свое утверждение: "Это война, которая никогда не должна была начинаться. Это война, которая никогда бы не произошла, будь я президентом".

Также Трамп затронул тему поставок оружия и техники Украине, заявив, что "не хочет зарабатывать на этой войне".

Прямая речь Трампа: "Но на самом деле мы зарабатываем деньги на этой войне, потому что они покупают у нас оружие и технику".

ТрампКитайроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Киевской области в результате атаки российских БпЛА горят жилые дома – ОВА
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
"Дайте ему дюйм – он отхватит милю": Келлог объяснил, почему нельзя "прогибаться" под Путина
Дроны атаковали НПЗ в российском Саратове – соцсети
В Днепре, Павлограде и Николаеве раздались взрывы – СМИ
Последние новости
04:23
Сумы атаковали вражеские БПЛА: в городе бушуют пожары – МВА
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
В Киевской области в результате атаки российских БпЛА горят жилые дома – ОВА
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
23:50
У него большое будущее: Усик назвал перспективного украинского боксера
Все новости...
Реклама:
Реклама: