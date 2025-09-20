Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину: загинула людина, ще 13 – постраждали
Внаслідок російської масованої комбінованої атаки на Дніпропетровщину загинула людина, ще 13 – постраждали.
Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова Лисака: "Дніпропетровщина знову була під масованою атакою. Агресор спрямував на область безпілотники та ракети".
Деталі: Лисак зазначив, що, за попередніми даними, внаслідок атаки армії РФ загинула одна людина.
Ще тринадцять осіб постраждали.
Пряма мова Лисака: "Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий".
Деталі: У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.
Лисак уточнив, що підприємство побите і в Павлограді. Там також виникла пожежа.
По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.