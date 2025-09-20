Россияне массированно атаковали Днепропетровщину: погиб человек, еще 13 – пострадали

В результате российской массированной комбинированной атаки на Днепропетровщину погиб человек, еще 13 – пострадали.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь Лисака: "Днепропетровщина снова была под массированной атакой. Агрессор направил на область беспилотники и ракеты".

Детали: Лисак отметил, что, по предварительным данным, в результате атаки армии РФ погиб один человек.

Еще тринадцать человек пострадали.

Прямая речь Лисака: "Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый".

фото: ДОВА

фото: ДОВА

фото: ДОВА

Детали: В Днепре и районе возникло несколько пожаров. Изуродованные многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Имеются разрушения на территории предприятий.

фото: ДОВА

Лисак уточнил, что предприятие избито и в Павлограде. Там также возник пожар.

По Никопольщине русская армия избивала FPV-дронами и артиллерией. Попала по райцентру и Покровской общине. Загорелся частный дом.