Окупанти атакували Хмельниччину: у палаючому будинку знайшли тіло чоловіка

Уночі на 20 вересня ворог атакував Хмельниччину, загинув чоловік 1979 року народження.

Джерело: Хмельницька ОВА

Деталі: Тіло знайшли у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків.

Ще двоє місцевих мешканців також звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації.

За попередньою інформацією, зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Працювала ППО. Деталей немає.