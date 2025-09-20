Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти атакували Хмельниччину: у палаючому будинку знайшли тіло чоловіка

Роман ПетренкоСубота, 20 вересня 2025, 08:30
Окупанти атакували Хмельниччину: у палаючому будинку знайшли тіло чоловіка
фото: Getty Images

Уночі на 20 вересня ворог атакував Хмельниччину, загинув чоловік 1979 року народження.

Джерело: Хмельницька ОВА

Деталі: Тіло знайшли у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків.

Реклама:

Ще двоє місцевих мешканців також звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації.

За попередньою інформацією, зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Працювала ППО. Деталей немає.

614РЕКЛАМА:

Хмельниччинаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
Хмельниччина
Атака РФ зруйнувала швейну фабрику Goldi на Хмельниччині
На екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу надягли електронний браслет
За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу не внесли 20 млн грн застави
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: