Окупанти атакували Хмельниччину: у палаючому будинку знайшли тіло чоловіка
Субота, 20 вересня 2025, 08:30
Уночі на 20 вересня ворог атакував Хмельниччину, загинув чоловік 1979 року народження.
Джерело: Хмельницька ОВА
Деталі: Тіло знайшли у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків.
Ще двоє місцевих мешканців також звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації.
За попередньою інформацією, зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.
Працювала ППО. Деталей немає.
