Оккупанты атаковали Хмельницкую область: в горящем доме нашли тело мужчины

Роман ПетренкоСуббота, 20 сентября 2025, 08:30
Оккупанты атаковали Хмельницкую область: в горящем доме нашли тело мужчины
фото: Getty Images

Ночью 20 сентября враг атаковал Хмельницкую область, погиб мужчина 1979 года рождения.

Источник: Хмельницкая ОВА

Детали: Тело нашли в Дунаевецкой общине во время ликвидации пожара одного из домов.

Еще двое местных жителей также обратились за медицинской помощью, без госпитализации.

По предварительной информации, разрушено 2 дома, а также повреждено ориентировочно 20 жилых построек.

Работала ПВО. Деталей нет.

Хмельнитчинаобстрел
