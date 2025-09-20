Оккупанты атаковали Хмельницкую область: в горящем доме нашли тело мужчины

Ночью 20 сентября враг атаковал Хмельницкую область, погиб мужчина 1979 года рождения.

Источник: Хмельницкая ОВА

Детали: Тело нашли в Дунаевецкой общине во время ликвидации пожара одного из домов.

Реклама:

Еще двое местных жителей также обратились за медицинской помощью, без госпитализации.

По предварительной информации, разрушено 2 дома, а также повреждено ориентировочно 20 жилых построек.

Работала ПВО. Деталей нет.