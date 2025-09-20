Оккупанты атаковали Хмельницкую область: в горящем доме нашли тело мужчины
Суббота, 20 сентября 2025, 08:30
Ночью 20 сентября враг атаковал Хмельницкую область, погиб мужчина 1979 года рождения.
Источник: Хмельницкая ОВА
Детали: Тело нашли в Дунаевецкой общине во время ликвидации пожара одного из домов.
Реклама:
Еще двое местных жителей также обратились за медицинской помощью, без госпитализации.
По предварительной информации, разрушено 2 дома, а также повреждено ориентировочно 20 жилых построек.
Работала ПВО. Деталей нет.
РЕКЛАМА: