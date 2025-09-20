Польща уночі мобілізувала "всі необхідні ресурси" через російську атаку

Польські збройні сили "мобілізували всі необхідні ресурси" внаслідок повітряної атаки Росії по українських містах.

Джерело: Операційне командування збройних сил, "Європейська правда"

Деталі: Вранці 20 вересня польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі країни внаслідок російських ударів по Україні.

"Пари винищувачів, що перебувають на чергуванні, були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в режим підвищеної готовності", – розповіли військові.

Зазначимо, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили близько два десятки російських дронів. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

