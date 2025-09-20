Все разделы
Польша ночью мобилизовала "все необходимые ресурсы" из-за российской атаки

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 20 сентября 2025, 08:43
Польша ночью мобилизовала все необходимые ресурсы из-за российской атаки
Фото: Оперативное командование Вооруженных сил Польши

Польские вооруженные силы "мобилизовали все необходимые ресурсы" в результате воздушной атаки России по украинским городам.

Источник: Оперативное командование вооруженных сил, "Европейская правда"

Детали: Утром 20 сентября польская и союзническая авиация начала действовать в воздушном пространстве страны в результате российских ударов по Украине.

"Пары истребителей, находящиеся на дежурстве, были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной готовности", – рассказали военные.

Отметим, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около двух десятков российских дронов. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.

Читайте также Испытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов

ПольшаПВО
