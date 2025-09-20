Окупанти атакували понад 600 повітряними цілями, є влучання та падіння уламків у 20 локаціях

У ніч на 20 вересня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням 619 БпЛА та ракет, з них 583 визнані збитими або подавленими.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Зокрема, окупанти атакували:

Реклама:

579 БпЛА;

8 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23;

32 крилатими ракетами Х-101.

Серед тих, які не досягли цілі: 552 БПЛА, 2 "Іскандери" та 29 ракет Х-101.

Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих на 10 локаціях.

Повітряні сили звітують про ефективну роботу української тактичної авіації, зокрема винищувачів F-16.