Оккупанты атаковали более 600 воздушными целями, есть попадания и падения обломков в 20 локациях

В ночь на 20 сентября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением 619 БПЛА и ракет, из них 583 признаны сбитыми или подавленными.

Источник: Воздушные силы

Детали: В частности, оккупанты атаковали:

579 БПЛА;

8 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;

32 крылатыми ракетами Х-101.

Среди тех, которые не достигли цели: 552 БПЛА, 2 "Искандера" и 29 ракет Х-101.

Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БПЛА в 10 локациях, падение сбитых в 10 локациях.

Воздушные силы сообщают об эффективной работе украинской тактической авиации, в частности истребителей F-16.