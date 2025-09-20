Все разделы
Оккупанты атаковали более 600 воздушными целями, есть попадания и падения обломков в 20 локациях

Роман ПетренкоСуббота, 20 сентября 2025, 09:26
Оккупанты атаковали более 600 воздушными целями, есть попадания и падения обломков в 20 локациях
иллюстративное фото: воздушные силы

В ночь на 20 сентября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением 619 БПЛА и ракет, из них 583 признаны сбитыми или подавленными.

Источник: Воздушные силы

Детали: В частности, оккупанты атаковали:

  • 579 БПЛА;
  • 8 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;
  • 32 крылатыми ракетами Х-101.

Среди тех, которые не достигли цели: 552 БПЛА, 2 "Искандера" и 29 ракет Х-101.

Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БПЛА в 10 локациях, падение сбитых в 10 локациях.

Воздушные силы сообщают об эффективной работе украинской тактической авиации, в частности истребителей F-16.

