Оккупанты атаковали более 600 воздушными целями, есть попадания и падения обломков в 20 локациях
Суббота, 20 сентября 2025, 09:26
В ночь на 20 сентября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением 619 БПЛА и ракет, из них 583 признаны сбитыми или подавленными.
Источник: Воздушные силы
Детали: В частности, оккупанты атаковали:
- 579 БПЛА;
- 8 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;
- 32 крылатыми ракетами Х-101.
Среди тех, которые не достигли цели: 552 БПЛА, 2 "Искандера" и 29 ракет Х-101.
Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БПЛА в 10 локациях, падение сбитых в 10 локациях.
Воздушные силы сообщают об эффективной работе украинской тактической авиации, в частности истребителей F-16.