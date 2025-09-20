Усі розділи
Зеленський анонсував створення штурмових військ

Роман ПетренкоСубота, 20 вересня 2025, 12:19
Зеленський анонсував створення штурмових військ
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення штурмових військ.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами, куди не запросили "Українську правду", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Зеленського: "У нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину.

Рускі вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення".

Деталі: За його словами, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення. На думку Зеленського, "десь тиждень, десять днів, і все буде працювати".

Він також додав, що у складі Штурмових військ "обов’язково буде дронова складова".

